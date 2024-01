Treffurt. Stadtbrandmeister David Büchner lässt in der Stadtratssitzung in Treffurt das Feuerwehrjahr 2023 Revue passieren

„Ihr leistet extrem viel in eurer Freizeit – das ist wirklich beachtlich“, kommentiert Treffurts Bürgermeister Michael Reinz (parteilos) den Bericht des Stadtbrandmeisters David Büchner zu den Feuerwehr-Aktivitäten des zurückliegenden Jahres in der Stadtratssitzung am Montagabend. In der Jahreshauptversammlung, die für März geplant ist, erhalten insgesamt 72 Kameraden mit mindestens 40 Ausbildungsstunden im zurückliegenden Jahr einen 40-Euro-Warengutschein. „Hier ist aber noch Luft nach oben“, hofft David Büchner, dass im laufenden Jahr noch mehr Kameraden diese Stundenzahl erreichen. Den Gutschein betrachtet der Bürgermeister nicht als Entschädigung, eher als ein kleines Dankeschön.