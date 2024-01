Eisenach. Der Verein Neues Leben lädt zur Veranstaltung mit Ute und Andreas Zöllner ein.

Ein Konzert am Kamin mit dem Motto „Federwind Gesänge vom Schweben zwischen den Welten“ findet am 27. Januar in Eisenach statt. Beginn ist 17 Uhr im Haus Lilienhöhe, Hohe Straße 7. Ute und Andreas Zöllner – unter anderem bekannt durch „Das blaue Einhorn“ – unterhalten mit Gesang, Gitarre, Ukulele, Flöten, Glockenspiel, Melodika und Harfe. Zu hören sind eigene Lieder, traditionelle Gesänge sowie Chansons von Zaz, Astor Piazolla, Rio Reiser, Leonard Cohen und Violeta Parra.