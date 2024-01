Eisenach. Norman Meißner findet: Grauenhafter als eine Eiswasser-Challenge

Rotwein schmeckt am besten bei etwa 16 Grad und Weißwein rinnt bei 10 Grad am köstlichsten die Kehle hinab. Sekt prickelt sogar bei nur 6 Grad deliziös auf dem Gaumen. Und Cola-Kenner empfehlen 4 Grad Celsius. Für die „innere Anwendung“ sind 4 Grad noch bekömmlich, aber äußerlich mag man diese grauenhaft-schreckliche Temperatur nun wirklich nicht auf der Haut spüren, höchstens, man kommt gerade aus einer feurig-heißen 110-Grad-Sauna. Ohne Schwitzstuben-Präsenz klettern kürzlich Alexander Ehmann, Marco Hilger, Lukas Olschewski und Martin Schäfer furchtlos in die Werra bei Heringen. Die Eisenacher der Wasserrettungsstaffel Eisenach-Gotha testen Material und Ausbildungsstand im nur 4 Grad eisigen Fluss. Unverzagt schwimmt das DLRG-Quartett die geplante Strecke von anderthalb Kilometern. Alexander Ehmann, den viele als Rettungsschwimmer von den Badesaisons im Waldbad Ritzenhausen bei Hallungen kennen, weiß, wie wichtig ein solches Training im frostigen Eiswasser ist. Zu schnell kann das Eis unter den Füßen knacken und der Schlittschuhfahrer nimmt ein ungewolltes Bad