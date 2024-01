Eisenach. Sommergewinnszunft bietet Kunstwerke aus Krepppapier

Unter dem Motto „Eisenach blüht auf“ ruft die Sommergewinnszunft Eisenach dazu auf, im Vorfeld des diesjährigen Traditionsfestes Haus, Balkon, Garten, Geschäft oder die eigene Wohnung mit den Sommergewinnsblüten aus Krepppapier und den Symbolen Hahn, Brezel und Ei, farbenfroh zu schmücken.

Wer noch die passende Dekoration braucht, kann diese im Zunfthaus in der Gargasse zu folgenden Terminen erwerben: an den Samstagen, 27. Januar und 10. Februar, jeweils von 10 bis 12 Uhr sowie an den Samstagen, 3. Februar und 17. Februar, jeweils von 14 bis 16 Uhr.

Die Blütenfrauen der Sommergewinnszunft haben seit Oktober vergangenen Jahres unzählige Blütenzweige angefertigt, die nun zum Preis zwischen vier und acht Euro angeboten werden. Außerdem können auch die Festschriften und Sommergewinnsplaketten bereits erworben werden.

Mit dem Verkauf der Sommergewinnsartikel wird das große Frühlingsfest finanziell unterstützt. Die Sommergewinnszunft freut sich, wenn viele Eisenacher die langjährige Tradition des Häuserschmückens unterstützen und die Stadt farbenfroh zum Sommergewinn am 9. März erstrahlt.