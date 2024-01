Eisenach. Beauftragtes Unternehmen schleift in den nächsten Wochen alten Supermarkt an der Kassler Straße in Eisenach

Mit Hochdruck laufen derzeit die Arbeiten für den Abriss der alten Nahkauf-Filiale an Kassler Straße unweit der Hörselbrücke im Westen von Eisenach. Das Schleifen dieser Gewerbeimmobilie nimmt noch einige Wochen in Anspruch. Die Supermarkt-Filiale schloss kurz vor dem Weihnachtsfest des Jahres 2019. Die Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach (SWG) beabsichtigt, auf dem Areal ein Wohn- und Geschäftshaus zu errichten. Darin ist auch ein Supermarkt für die Nahversorgung geplant.