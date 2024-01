Eisenach. Am Samstag, 27. Januar, um 10 Uhr informiert die gemeinnützige Bildungseinrichtung vor Ort

Am Samstag, 27. Januar, um 10 Uhr informiert die gemeinnützige Bildungseinrichtung DAA-Technikum vor Ort über die berufsbegleitenden Fortbildungslehrgänge zum Staatlich geprüften Techniker in fünf verschiedenen Fachrichtungen in der Stiftung Bildung und Handwerk (SBH Südost), Heinrich-Erhardt-Platz 1, Raum laut Aushang in Eisenach.