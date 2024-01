Hütscheroda. Ein Gang auf dem Wildkatzenschleichpfad bei Hütscheroda

Die Außenstelle Behringen der Volkshochschule (VHS) Wartburgkreis startet unter der neuen Leiterin Marika Sagoo mit einem neuen Kursangebot in das Frühjahrssemester: Am Sonntag, 7. April, (und nicht wie zunächst vermeldet am 7. Februar) findet das „Waldträume – mit Waldbaden eine Pause vom Alltag nehmen“ statt. Beginn ist ab 10.30 Uhr, Treffpunkt ist das Wildkatzendorf Hütscheroda, Eingangsbereich Wildkatzengehege.