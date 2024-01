Eisenach. Citymanagerin Nadia Schwedler hofft bei Workshops auf Ideen und neue Impulse

Wie wollen wir die Eisenacher Innenstadt über das kommende Jahrzehnt hinweg (bis 2035) verändern? Was wird in der „Innenstadt von Morgen“ alles zu finden sein? Wie und von wem wird die zukünftige Innenstadt genutzt? Diesen Fragen soll ein „Masterplan Innenstadt“ nachgehen, der gerade unter der Leitung von Citymanagerin Nadia Schwedler erarbeitet wird. „Es geht darum, Strategien zu entwerfen, um die Eisenacher Innenstadt zukunftssicher zu gestalten. Für den Erfolg des Masterplans, ebenso wie für die erfolgreiche Weiterentwicklung unserer Innenstadt, ist Beteiligung der Menschen der Stadt unerlässlich – denn: Wir alle sind Eisenach“, findet Schwedler.

Dazu lädt sie nun zu insgesamt vier Workshops ein. Der erste beginnt am Mittwoch, 7. Februar, um 18 Uhr im „Goldenen Löwen“ in der Marienstraße 57. Da soll es um die Schwerpunkte Einzelhandel, Dienstleistung, Tourismus und Gastronomie gehen. Der zweite Schwerpunkt liegt dann am Dienstag, 13. Februar, ab 17.30 Uhr in den Räumen des „Gedankentheaters“ am Theaterplatz auf den Themen Wohnen, Arbeiten und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt.

Wie können Kunst, Kultur, Bildung in der Gesundheit künftig noch besser in die Innenstadt integriert werden? Wie wird die Innenstadt zu einem kulturellen Erlebnis für alle? Das ist die Fragestellung für den dritten Workshop am Donnerstag, 15. Februar, ab 18.30 Uhr im Theater am Markt (TAM) in der Goldschmiedenstraße.

Beim Abschlusstermin dann am Dienstag, 20. Februar, sollen ab 18 Uhr im „Goldenen Löwen“ (Marienstraße) die Ergebnisse der Workshops gebündelt und von einem beteiligten Planungsbüro in den „Masterplan Innenstadt“ eingebracht werden.

Wer an einem oder allen Workshops teilnehmen möchte, meldet sich an bei Citymanagerin Nadia Schwedler, per Mail citymanagerin@eisenach.info.