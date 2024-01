Eisenach. Von Spenden mitfinanziert hat die Caritas-Einrichtung jetzt wieder ein zweites Fahrzeug für den Lebensmitteltransport

Die von der Caritas betriebene Tafel in Eisenach kann aufatmen und wieder in die Vollen rollen. Die Hilfseinrichtung, die an dafür berechtigte Menschen bei Supermärkten und Bäckereien seit Jahrzehnten eingesammelte Lebensmittel verteilt, hat wieder einen zweiten Transporter. Das Fahrzeug ist immens wichtig für die Logistik der Tafel, die damit die in der Region gesammelten Lebensmittel transportiert. Einen ihrer zwei Transporter verlor die Tafel unlängst irreparabel an den Schrotthof.