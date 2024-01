Eisenach. Tag der offenen Tür am Samstag

Einen Einblick in den Schulalltag einer Waldorfschule können Gäste bei einem Tag der offenen Tür in Eisenach erlangen. Die Freie Waldorfschule in der Ernst-Thälmann-Straße 62 lädt am 27. Januar von 10 bis 14 Uhr zu einem Besuch ein.

Es gibt Einblicke in das Leben an der Schule und in Inhalte und Lernmethoden der Waldorfpädagogik sowie Mitmach-Erlebnisse. Zum Beginn gibt es Eurythmie-Aufführungen. Dann ist unter anderem offener Unterricht in Sprachen, Musik, Formenzeichnen und Handarbeit geplant, eine Orchesterprobe kann besucht werden, die ukrainischen Schüler präsentieren sich und der Hort lädt zu winterlichen Basteleien ein. Ein Büfett der Eltern ist im Speiseraum aufgebaut, unter anderem gibt es Pizza und Brezeln aus dem Holzbackofen.

red