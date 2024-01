Eisenach/Rudolstadt. Rudolstädter Schauspiel mit Premiere von „Herscht07769“ am 3. Februar auf der Bühne des Landestheaters

Mit „Herscht07769“ kommt das Rudolstädter Schauspiel am Samstag, 3. Februar, in großer Besetzung zur Premiere auf die Eisenacher Bühne. „Wir freuen uns, dass wir dieses Stück in der Bachstadt Eisenach zeigen können“, sagt Intendant Steffen Mensching zu diesem besonderen Stück mit seiner besonderen Geschichte und besonderen Beziehung zu Eisenach.