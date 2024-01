Eisenach. Am Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau gibt es Aktionen

Nicht der Eisenacher Aufbruch (EA), sondern Katrin Huber – sie sitzt für den EA im Stadtrat Eisenach – und ihre Mitstreiterin Anke Gernhardt-Pracht haben als Privatpersonen die Kundgebung „Nie wieder Faschismus“ am Samstag, 27. Januar, ab 14 Uhr, auf dem Markt Eisenach angemeldet.

Initiator einer vorgelagerten Gedenkveranstaltung anlässlich des „Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“, ebenfalls am Samstag in Eisenach, ist das Bündnis gegen Rechtsextremismus. Das lädt für 11.30 Uhr zum stillen Gedenken auf der Karlstraße. Der Tag ist zugleich der Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. Traditionell ehren Teilnehmer bei diesem Anlass deportierte Eisenacher Juden mit deren Namen und Daten. Teilnehmer können auch Kerzen entzünden. Jenes Bündnis hat nichts mit der oben genannten Kundgebung zu tun.

Vielmehr veranstaltet das Bündnis am Samstag, 3. Februar eine Demonstration in Eisenach gegen Rechtsextremismus und „seinen politischen Arm – die AfD“ für eine demokratische, solidarische und offene Gesellschaft. Ab 14 Uhr wird es eine Demonstration durch die Stadt mit Start und Ziel Markt geben.