Wartburgkreis. Soldaten trainieren im offenen Gelände

Die Bundeswehr führt in den kommenden Wochen im Wartburgkreis Übungen im freien Gelände durch. Darüber informiert das Landratsamt.

Am 1. und 2. Februar ist eine Kompanieübung mit Fahrzeugbegleitung geplant, bei der die Stadt Bad Salzungen und die Gemeinden Dermbach, Wiesenthal, Weilar, Urnshausen, Leimbach und Barchfeld-Immelborn berührt werden. An dieser Übung nehmen rund zehn Soldaten und zwei Fahrzeuge teil.

Bei einer weiteren Kompanieübung mit Fahrzeugbegleitung am 15. Februar wird in der Gemeinde Krauthausen der Ortsteil Pferdsdorf-Spichra und in der Gemeinde Gerstungen der Ortsteil Oberellen berührt. An dieser Übung nehmen etwa 20 Soldaten mit drei Fahrzeugen teil.

red