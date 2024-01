Wartburgkreis. CDU nominiert ihn einstimmig erneut als Direktkandidaten für den „Bockwurst“-Wahlkreis

Seit zehn Jahren vertritt Marcus Malsch, für die CDU direkt gewählt, die Menschen aus dem Wahlkreis 7 (Wartburgkreis III) im Landtag. Es ist der sogenannte „Bockwurst“-Wahlkreis, also jener, der sich von Nord nach Süd in östlicher Richtung um die Stadt Eisenach legt. Und wenn es nach den anwesenden CDU-Mitgliedern bei der Wahlkreisversammlung in Creuzburg geht, soll er es auch fünf weitere Jahre richten. Einstimmig wurde Malsch als Direktkandidat für die Landtagswahlen im Herbst nominiert.