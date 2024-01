Peter Rossbach über Menschen und Menschliches

Personalien, Personalien: Im Moment ist Liane Buchholz zu Gast in Eisenach. Die Präsidentin des Sparkassenverbands Westfalen-Lippe, die kurz vor dem Sprung in die Chefetage des Deutschen Sparkassenverbandes stand, gab sich im Schmalen Haus die Ehre. Was ist daran nun so spannend? Liane Buchholz stammt aus Eisenach und kann sich an einstige Besuche im Schmalen Haus noch gut erinnern. Herzlich willkommen.