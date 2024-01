Wartburgkreis. Spannende Besuchstage in Handwerksbetrieben

„Wer will fleißige Handwerker seh‘n?“ – Fast jedes Kind kennt dieses Lied. Kinder schauen Handwerkern gern bei ihrer Arbeit zu und wissen, dass man die Welt am besten mit den eigenen Händen befühlt, bearbeitet und begreift. Die Handwerkskammer Südthüringen ruft Kindergärten im Wartburgkreis dazu auf, sich noch bis zum 15. März an dem Wettbewerb „Kleine Hände, große Zukunft“ zu beteiligen.

Die Kindergartenkinder besuchen einen Handwerksbetrieb in ihrer Region. An diesem besonderen Tag dürfen sie nicht nur zuschauen, sondern auch selbst einmal einen Hammer benutzen, mit der Schaufel arbeiten, den Teig ausrollen oder auf einem Gabelstapler mitfahren. Im Anschluss an den aufregenden Besuchstag gestalten die Kinder ein Riesenposter, auf dem sie ihre vielen Eindrücke festhalten können.

Ein Foto dieses Posters sollte bis zum 15. März mit einer kurzen Erläuterung zum Besuch beim Handwerksbetrieb eingesendet werden. Es winken Preisgelder von bis zu 500 Euro für ein Kindergartenfest. Alle Informationen gibt es auf der Website: kita-wettbewerb.de.

