Eisenach. Auf der Fläche des ehemaligen Umspannwerkes Ost entsteht eine Photovoltaikanlage mit einem Megawatt Gesamtleistung

Not macht erfinderisch. Weil auf der etwa ein Hektar großen Fläche des früheren Umspannwerkes in Eisenach-Ost keine Träger tief in die Erde gerammt werden dürfen – die Fläche steht im Verdacht, Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg zu enthalten – musste sich die Thüringer Energie AG etwas anderes für die Befestigung der Solarmodule einfallen lassen.