Eisenach. Integration in der „German Professional School“ ganzheitlich und systematisch angehen

„Wir haben da richtig Bock drauf.“ Man merkt es Marion Schubert an, dass sie mit dem Team der SBH Nordost und den übrigen Partnern das Konzept der „German Profssional School“ nun endlich leben, endlich damit loslegen will. Bisher steckt da viel Konzeptarbeit, viele Ideen drin – jetzt geht es an die Umsetzung. Zum Besuch von Staatssekretärin Katja Böhler gab es den offiziellen Startschuss (und ‘nen Scheck über mehr als eine Million Euro).