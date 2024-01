Wutha-Farnroda. Kreistagsfraktion von SPD/FDP beklagt mangelnde Finanzierung der Sanierung der Grundschule Wutha

Ob sich der Schulausschuss des Kreises in seiner Sitzung am 30. Januar in der Regelschule Wutha-Farnroda auch mit der Frage der Sanierung der nahegelegenen Grundschul-Turnhalle in Wutha befasst, ist noch nicht aus. Aber die SPD/FDP-Fraktion hat schon mal ein paar Fragen dazu formuliert. Hintergrund: Für die dringend nötige Sanierung der kleinen Halle hatte der Kreis 40.000 Euro in den Haushalt 2024 eingestellt, aus Sicht von Gisela Rexrodt (FDP) „viel zu wenig, um damit sinnvoll agieren zu können“.