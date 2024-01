Eisenach. Einziger Bewerber für die Georgenkirchen-Stelle in Eisenach hält Vorstellungsgottesdienst in der Nikolaikirche

Wann er sich das letzte Mal aufgeregt hat? Auf diese Frage aus den Reihen der Gemeinde hatte der sportbegeisterte Pfarrer Martin Hundertmark (51) eine klare Antwort: „Nach dem 2:5 von RB Leipzig am Wochenende beim VfB Stuttgart.“ Im Grunde aber sei er ein ausgeglichener Mensch, den wenig aus der Ruhe bringt. Hundertmarks Liebe zum Sport, allen voran zum Fußball, zeigte sich übrigens, als er in seiner Zeit in Gotha die „Kabinenpredigten“ der Rockets-Basketballer schrieb. In Leipzig gründete er gar die hauseigene Stadionkapelle Gloria für RBL-Fans.