mit Kunstdozentin Theresa Beranek ein. In diesem Workshop wird mit der Portraitmalerei als ausdrucksstarke Kunstform anhand einer Fotografie oder mit dem Blick in den Spiegel experimentiert. Künstlerische Aufwärmübungen helfen dabei, den Blick zu schulen, um sich danach ganz dem Malen eines Portraits hinzugeben. Der Workshop wird klassisch an der Staffelei und auf Leinwand mit Acrylfarbe durchgeführt. Vorbild ist dabei die Arbeitsweise des expressionistischen Malers Alexej Jawlenskys aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts.