Eisenach. Bauern wollen alle Autobahnauffahrten in Thüringen blockieren

In der vergangenen Woche standen die Bauern im Wartburgkreis noch neben der Autobahn und protestierten friedlich bei einem Mahnfeuer gegen die Politik der Bundesregierung. Am Mittwoch, dem 31. Januar, wird der Protest mit härteren Maßnahmen fortgesetzt: Die Bauern in Thüringen wollen viele Autobahnauffahrten mit ihren Traktoren blockieren. Von 8 bis 13 Uhr geht dann nichts mehr, bleiben lediglich die Abfahrten frei.