Eisenach. Sieben Langläufer aus der Wartburgstadt und Bad Langensalza starten für die Diako Thüringen in Oberhof

Am Montagabend wurden die Special-Olympics-Winterspiele in Oberhof feierlich eröffnet. Unter den rund 900 Sportlern mit geistiger oder mehrfacher Behinderung, die in den nächsten Tagen in zehn Sportarten um Medaillen und Platzierungen kämpfen, befinden sich auch sieben Athleten der Diako Thüringen aus Eisenach und Bad Langensalza.

Bei der Verabschiedung am Montagvormittag in Eisenach, herrschte eine ausgelassene Stimmung am Diako-Standort in der Altstadtstraße. Die Skilangläufer Markus Kleindt, Roberto Wächtler, Jens Uwe Skibitzki, Sven Hansen (alle Eisenach) sowie Stefanie Hönisch, Steffen Carlstedt und Peter Hänsgen (alle drei Bad Langensalza) sind keine Neulinge. Auch wenn Stefanie Hönisch im vergangenen Jahr das erste Mal auf Brettern stand, ist sie inzwischen eine sichere Fahrerin, bestätigt Trainer und Sporttherapeut Thomas Kitter. Ein ganz alter Hase ist Markus Kleindt. „Ich bin seit den ersten Winterspielenpielen 1999 in Oberhof dabei“, erinnert sich der Eisenacher und ergänzt, dass er gern wieder eine Medaille gewinnen möchte. Die Sportler mussten sich über die Thüringer Landesmeisterschaften im Vorjahr für die Nationalen Spiele qualifizieren.

Auch Peter Hänsgen startet mit großen Hoffnungen, hatte er doch im vergangenen Jahr bei der deutschen Meisterschaft einen ersten Platz belegt. Podestplätze sind in der Special-Olympics-Bewegung jedoch nicht alles. Vor jedem großen Wettkampf werden die teilnehmenden Sportler in Leistungsklassen eingeteilt, so dass nur Sportler mit vergleichbarem Leistungsniveau gegeneinander antreten. Ein vielfältiges Rahmenprogramm rundet Wettkämpfe ab. Auch darauf freuen sich die Teilnehmer.

Die Athleten der Diako Thüringen gehen in den Skilanglaufdistanzen 50 und 100 Meter Gleiten sowie in den Loipen von 500 Meter bis 7000 Meter in Oberhof an den Start. „Wir sind gut vorbereitet und konnten auch wieder die Oberhofer Skihalle kostenfrei nutzen“, bestätigt Trainer Kitter. „Ein besonderer Höhepunkt wird die Viererstaffel über einen Kilometer am Freitagvormittag sein.“

Die Eisenacher und Bad Langensalzaer Athleten werden übrigens auch in Oberhof von ihren Freunden und Kollegen unterstützt, die Diakonie wird mit einem ganzen Bus voller Fans nach Oberhof fahren. Jens Walther wollte nicht so lange warten und begleitete seine Sportsfreunde schon am Montag. „Er hat viel Erfahrung, die anderen werden davon profitieren“, war sich Thomas Kitter sicher.