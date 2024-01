Eisenach. Fachlehrer informieren die Gäste über die neuen Unterrichtsfächer ab der 5. Klasse

Schüler und Lehrer der Eisenacher Regelschule „Johann Wolfgang von Goethe“ laden für Mittwoch, 31. Januar, zum Tag der offenen Tür in das Schulhaus am Pfarrberg in Eisenach. Interessierte Grundschüler der 4. Klasse sowie deren Eltern sind in der Zeit von 17 bis 19.30 Uhr herzlich eingeladen, sich im gesamten Schulhaus umzuschauen.