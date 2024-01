Eisenach. Das denkmalgeschützte Grabmal seiner Familie ist jetzt restauriert. Der Förderkreis zur Erhaltung Eisenachs hat dafür Geld gegeben.

Bildhauer Arthur Bock (1875 bis 1957) hat seine Spuren vor allem in Hamburg hinterlassen. Für wohlhabende Hamburger Familien schuf er zahlreiche repräsentative Grabmale auf dem Friedhof im Stadtteil Ohlsdorf. Auch die Monumentalfiguren an den Landungsbrücken von St. Pauli, die Justitia auf dem Oberlandesgericht oder die Großbronze „Diana mit den Hunden“ im Stadtpark von Hamburg gehören zu seinen Werken. Geboren in Leipzig, ausgebildet in Dresden und Berlin, ist Arthur Bock in Ettlingen gestorben. Seine Urne wurde in Eisenach bestattet, im Familiengrab auf dem Hauptfriedhof.