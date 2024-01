Eisenach. Ein CDU-Mitglied ist aus der Partei ausgetreten. Der Eisenacher Stadtverband weint dem Mann keine Träne nach, im Gegenteil.

Dass ein CDU-Mitglied aus der Partei austritt, ist nicht unbedingt eine Nachricht wert. Aber in diesem Fall handelt es sich um Tim Schnitger, der in Eisenach zwei Demonstrationen organisiert hat, die ihre Unterstützer am rechten Rand hatten. Trotzdem schaffte es der damals 25-jährige Neuling in der Politik, am 3. Oktober 2022 mehr als 1000 Menschen auf dem Eisenacher Markt zu versammeln.