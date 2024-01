Hörschel. Jung und Alt philosophieren und basteln gemeinsam im Rennsteigwanderhaus

Was wäre, wenn der Wunsch aller Wünsche in Erfüllung ginge? Wäre das Glück? Was ist Glück überhaupt? Mit diesen Fragen beschäftigten sich Kinder, Jugendliche, aber auch einige Erwachsene bei der ersten Kinderveranstaltung des neuen Jahres im Rennsteigwanderhaus in Hörschel.