Treffurt. Johaniter informieren den Stadtrat von Treffurt über die Jugendarbeit in der Stadt und den Ortsteilen

„Im Durchschnitt kommen 30 bis 50 Jugendliche in der Woche im Alter zwischen 10 und 18 Jahren“, sagte Sandra Herz in der jüngsten Sitzung des Treffurter Stadtrates zu Besucherfrequenz und Altersdurchschnitt im Jugendzentrum Treffurt. Die Abteilungsleiterin für Kinder und Jugendarbeit im Regionalverband Westthüringen der Johanniter-Unfall-Hilfe zeichnete ein umfassendes Bild zur Entwicklung der offenen Jugendarbeit in Treffurt im vergangenen Jahr. Da die Kommune sich auch finanziell an der Jugendarbeit beteiligt, interessierten sich die Stadtratsmitglieder neben dem Rückblick ins vergangene Jahr auch für geplante Höhepunkte im gerade begonnenen Jahr.