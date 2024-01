Eisenach. Ohne Nachfolge schließt Astrid Schliephorst nach 23 Jahren ihre Zahnarztpraxis in Eisenach mit einem Abschiedsgeschenk an Kinder

Astrid Schliephorst hat über Monate viele Hebel in Bewegung gesetzt, um einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für ihre Zahnarztpraxis an der Karlskuppe in Eisenach zu finden. „Den Zahn kannst du dir ziehen.“ Ein Zahnarzt aus Niedersachsen hatte Interesse als Dependance für seine Praxis zu Hause bekundet. Das Eisenacher Geschäft hätte er deshalb kassenärztlich in Niedersachsen abrechnen müssen. Das wollte er nicht, erzählt Astrid Schliephorst.