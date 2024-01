Eisenach. Kinder schenken beim Nachmittagsbummel mit ihren Mütter den Mützen auf einige Schaufenster-Köpfen große Beachtung

Die Geschwister beziehungsweise Freunde Hayat, Samir und Sarah schauen sich am Dienstagnachmittag die zahlreichen Mützen auf den Mannequin-Kopfständern im Schaufenster eines Hutfachgeschäfts in der Eisenacher Innenstadt an. Die drei Kinder müssen wohl noch einige Wochen wärmende Kopfbedeckungen tragen, denn erst mit dem Frühlingsanfang am 20. März stellen sich höhere Temperaturwerte ein. Das Fachgeschäft „Kunze & Sohn Erben – Hüte und Mützen“ in der Eisenacher Querstraße 20 besitzt eine lange Tradition. Im kommenden Jahr besteht dieses Geschäft bereits seit 175 Jahren. Der Kaufmann Ferdinand Kunze eröffnet den Laden am 1. Oktober 1850 als Handschuhgeschäft in der Querstraße. Ab 1886 leitete Leonhard Kunze das Geschäft. Dessen Name ist heute noch auf dem Originalschild zu lesen.