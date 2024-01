Behringen. Johanniter spannen den Bogen: Ambulanter Pflegedienst agiert aus Raum im Jugendclub

Der Johanniter-Jugendclub in Behringen gibt einen Raum seines Domizils an den Ambulanten Pflegedienst der Johanniter aus Bad Langensalza ab. Der Pflegedienst, der mehr als 100 Klienten aus der Gemeinde Hörselberg-Hainich betreut, übernimmt einen durch Jugendliche renovierten Raum. Die Möbel wurden von Privathaushalten gespendet. Der Bauhof der Gemeinde richtete die Tür.

In Ermangelung eines in Behringen ansässigen Arztes sehen sich die Johanniter auch als Anlaufstelle für ältere Leute. Jugendclubleiterin Birgitt Suck informierte, dass die Initiative mehr Leben in den Ort bringen und eine Verbindung zwischen Jugendlichen und Senioren schaffen soll. Das Ziel: ein generationsübergreifender Austausch und Dialog.

Es würden passgenaue Angebote für die Allgemeinheit im Ort geschaffen. Die genauen Zeiten der Beratungen und Aktivitäten, die nicht nur für Senioren, sondern auch für junge Menschen gelten, würden noch bekannt gegeben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Interessierte können sich für Beratungen und Informationen an Katrin Rosenstiel vom Ambulanten Pflegedienst in Bad Langensalza wenden Tel. 03603-813326. Der Jugendclub in Behringen hat Montag bis Freitag von 12 bis 18.30 Uhr geöffnet