Eisenach/Wartbrugkreis. Peter Rossbach über Pressevertreter ohne AfD-Zulassung für den Kreisparteitag

Da hatten wir uns doch so sehr darauf gefreut, mal mit den Mitgliedern des AfD-Kreisverbandes ein paar Stunden zusammenzusitzen, mal ausgiebig zuzuhören und zu erleben, auf welch demokratisch hohem Niveau dort OB-, Landrats-Kandidaten nominiert, die Listen für Stadtrat und Kreistag aufgestellt und die Landtags-Direktkandidaten gekürt werden. Rund acht Stunden soll die Tagung am 3. Februar dauern. Und am Wochenende haben wir eh nix Besseres zu tun.