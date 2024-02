Mihla. Messinstrumente an der Umweltschule in Mihla bei Eisenach sammeln viele Daten. Eine Arbeitsgemeinschaft „Wetterfrösche“ startet bald.

Die Mihlaer „Wetterfrösche“ wollen schon bald ihren Dienst aufnehmen. Den Startschuss für die kommende Arbeitsgemeinschaft an der Regelschule Mihla gab es am Montag mit der Einweihung der neuen modernen Wetterstation auf dem Dach des Zwischenbaues. Dort dreht sich ein Windmesser lustig im Wind, ein Thermometer sammelt Daten, Luftfeuchtigkeit, Niederschlagsmengen, Luftdruck werden außerdem gemessen. „Als Umweltschule wollen wir natürlich auch eine professionelle Wetterstation betreiben, die Daten auswerten und an künftige Schülergenerationen weitergeben“, erklärte Schulleiterin Sindy Klose.