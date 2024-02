Hütscheroda. Familienwanderung auf dem Wildkatzenschleichpfad

„Wer für die Winterferien noch ein schönes Ausflugsziel sucht, ist bei uns im Wildkatzendorf genau richtig. Unser Wildkuder Franz, die anderen Wildkatzen und die Luchsfamilie freuen sich auf viele Gäste“, informiert Katrin Vogel, Leiterin des Wildgeheges. „Am Sonntag, dem 18. Februar, bieten wir um 10.30 Uhr außerdem eine spannende Tierspurenwanderung mit dem Wildkatzenforscher Thomas Mölich über den Wildkatzenschleichpfad durch den Hainich an. Dort findet man auch dann viele Spuren von den Tieren des Waldes, wenn kein Schnee liegt“.

Die Wildkater, die man Kuder nennt, können in den Winterferien täglich im Gehege besucht und bei den Schaufütterungen auch in Aktion erlebt werden. In der Paarungszeit, die von Januar bis März reicht, sind auch ihre Rufe oft zu hören. Im Wildkatzendorf gibt es nur Wildkater, aber im angrenzenden Hainich leben „wilde“ Wildkatzen. Die Luchsfamilie mit den Eltern Kaja, Looki und den drei Jungtieren aus dem letzten Jahr werden um 15.30 Uhr gefüttert. Sie sind aber tagsüber auch öfters im Gehege zu sehen. Nur vormittags schlafen sie meist noch, denn Luchse sind dämmerungs- und nachtaktiv.

Welche Gewohnheiten Wildkatzen und Luchse in der freien Wildbahn haben und warum der BUND und das Wildkatzendorf weiterhin grüne Korridore zur Verbindung der Wildkatzenwälder pflanzen, können die Gäste in der Ausstellung „Aug‘ in Aug‘ mit Luchs und Wildkatze“ erfahren.

Treffpunkt zur Tierspurenwanderung am 18. Februar ist um 10:30 Uhr an der Wildkatzenscheune. Die Wanderung (normaler Eintritt) geht über rund anderthalb Stunden. Ab 12 Uhr gibt es ein Wintergrillen für alle Gäste.