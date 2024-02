Eisenach. Deutsche Bahn erneuert Stützwand an ICE-Strecke in der Wartburgstadt. Das Verkehrsunternehmen kündigt auch Arbeiten in der Nacht an

Die Eisenacher Werneburgstraße ist ab Montag, 19. Februar, bis voraussichtlich 30. September aufgrund von Bauarbeiten der Deutschen Bahn halbseitig gesperrt. Der Gehweg auf der Seite des Bahndamms ist sogar voll gesperrt.