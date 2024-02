Eisenach. Einwohner legen ihre Vorstellungen und Wünsche dar und diskutieren über die Innenstadtentwicklung

Die Eisenacher Stadtverwaltung setzt bei der Entwicklung der Innenstadt nicht nur auf ein seit Ende 2023 beauftragtes professionelles Planungsbüro, sondern auch die Einwohnerinnen und Einwohner sollen eingebunden werden. In zwei Masterplan-Workshops sollen der Ist-Zustand und Visionen erfasst werden. Am Dienstag diskutierten rund zwei Dutzend interessierte Bürger zum Schwerpunkt „Wohnen, Arbeiten und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt“. Am Donnerstag, 15. Februar, folgt eine weitere Runde zum Thema „Kunst, Kultur, Bildung und Gesundheit“, bevor am 20. Februar in einer großen Runde die Ergebnisse dieser beiden Treffen dem Planungsbüro vorgestellt werden.