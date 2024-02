Peter Rossbach über Fasching, Valentin und Hack

Die Mischung war ja schon eher seltsam: Der Valentinstag fiel in diesem Jahr auf den Aschermittwoch. Der eine Tag steht für überquellende Herzen, Hormone im Überschwang, verträumte Blicke in mindestens genauso verträumte Augen eines Gegenübers, Händchenhalten und so – die pure Freude auf Zukunft.