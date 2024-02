Markus Griebel (LAD) ist Bürgermeisterkandidat in Gerstungen. Am 25. Februar entscheiden die Wählerinnen und Wähler in Gerstungen, Untersuhl, Neustädt, Oberellen, Lauchröden, Unterellen, Marksuhl, Burkhardtroda, Förtha, Eckardtshausen und Wolfsburg-Unkeroda. © Heike Salzmann | Heike Salzmann