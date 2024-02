Eisenach. Kostenlose Sonderführung lockt. Start ist am 24. Februar ab 13.30 Uhr. Los geht es an den Rathaustreppen vom Markt der Wartburgstadt. Die Route folgt der einstigen Via Regia.

Von der Rolle sein – das kennt vermutlich jeder, aber wo in Eisenach die Rolle ist, von der es am 24. Februar, dann losgeht, das wollen Ina Conrad und Helga Stange vom Verein der Eisenacher Gästeführer vorab nicht verraten: „Ein bisschen Spannung wollen wir schon erhalten, und die Menschen sollen sich ja auch auf etwas Neues freuen.“ Am Samstag, 24. Februar, ist Weltgästeführertag. Die Eisenacher sind mit einem Großaufgebot dabei. Von den etwa dreißig Mitgliedern, die der Verein zählt, werden zwölf Gästeführerinnen und Gästeführer die in jedem Jahr steigende Zahl an Gästen dieser einzigartigen Sonderführung empfangen.