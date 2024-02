Eisenach. Mitglieder sind für Mittwoch. 21. Februar, geladen

Die nächste Sitzung des Wirtschaftsbeirats der Stadt Eisenach findet am Mittwoch, 21. Februar, in der Cafeteria des St.-Georg-Klinikums statt. Beginn der Zusammenkunft ist 17 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem ein Kurzbericht zu Photovoltaik-Anlagen und Solarflächennutzung, Informationen zum „Tag in der Praxis“ sowie die aktuellen Entwicklungen der Strom- und Gaspreise. Die Sitzung ist öffentlich.

