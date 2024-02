Katholik Heinz Josef Durstewitz lädt ein zum Training für Glaube, Hoffnung und Liebe.

Seit die Menschen Menschen sind, werden sie zwei Fragen nicht los: 1. Wie können wir das Leben auf dieser wunderschönen Erde immer intensiver genießen und alle Sinne füllen?

Die Augen lassen sich füllen mit der Vielfalt von bunten Bildern, die Ohren mit klingender Musik und liebenden Worten, mit Liebkosungen die Lippen und Hände, mit betörenden Düften die Nase. Schönheit ist der Sinn der Schöpfung für die Menschen. Die Aufgabe der Menschheit bestand in der Entwicklung von Techniken der Hände und des Geistes, die Kostbarkeiten der Welt immer mehr zu erschließen. Erreichte sinnvolle Erfahrungen hielten die Menschen aller Zeiten fest in ihrer Kunst und Kultur. Andere größere Kostbarkeiten gibt es nicht für uns Menschen.

Die zweite Frage: Wie können wir umgehen mit den Grenzen, mit der unausweichlichen Endlichkeit des eigenen Lebens und aller Welt?

Soweit sich die Menschheitsgeschichte erschließt, haben die Sippen sich immer neue Lebensräume erschlossen, haben sie Meere überquert und waren sie neugierig, was sich hinter dem Ende der Welt verbirgt. Wir sind es bis heute.

Sie haben auch ihr Herz hinaus geschickt über alle Zeit hinaus, über die Lebenszeit hinaus in die Ewigkeit hinein. Heiliger Kult sollte und wollte Begegnung sein zwischen dem Diesseits und dem Jenseits, zwischen der vergehenden Welt, in der alles beständig im Fluss ist, und dem absolut zuverlässigen Himmel mit seinen Zeichen, den unveränderlichen Fixsternen.

Gehören wir nicht in beide Welten?

Freilich: Mit dem Diesseits können wir umgehen, es berechnen, gestalten, es genießen.

Der Welt jenseits unserer Grenzen begegnen wir weniger zwingend, weniger griffig. Aber wir sind auch für sie bereit. Glaube, Hoffnung und Liebe verbinden uns ihr. Das sind die Begabungen der Seele.

Doch der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. Der Spatz ist die beständige Versuchung, die Taube in den hohen Lüften zu vergessen. Was tun wir alles für das Glück im Leben? Wir jagen ihm nach, fast pausenlos, möchte man meinen. Die Seele erfährt nicht unbedingt solche Zuwendung.

Am Beginn der Fastenzeit steht das erinnernde Wort von Jesus. „Es ist an der Zeit, der Ewigkeit die Hand zu reichen. Sie bietet sich an.“

Die Fastenzeit lädt ein zum Training der Seele, zum Training für Glaube, Hoffnung und Liebe.

Ich wünsche gelingende Erfahrungen.

Heinz Josef Durstewitz aus Eisenach ist katholischer Pfarrer im Ruhestand.