Wartburgkreis. Nachrichten und Verkehrsmeldungen aus Eisenach und dem Wartburgkreis. Baumschnitte und Straßenarbeiten sorgen für Verkehrsbeeinträchtigungen.

Weil das Asphaltprovisorium entfernt wird, ist die Eisenacher Nicolaistraße an der Einmündung zur Schillerstraße vom 19. bis 21. Februar gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit. Anlieger könnten die Straße bis zur Baustelle als Sackgasse befahren. Für alle anderen Verkehrsteilnehmer sei eine Umleitung ausgeschildert. Sie führe durch die Alexanderstraße – diese werde aus Richtung Karlsplatz kommend zur Einbahnstraße! – in die Querstraße in Richtung Theaterplatz und dann links in die Sophienstraße.

Tanz-Flashmob wird ausgewertet

Das nächste interkulturelle Mitbring-Frauenfrühstück findet am Dienstag, 20. Februar, ab 9 Uhr, im Haus der Vereine, Rot-Kreuz-Weg 1, statt, informiert die Stadtverwaltung. Für das gemeinsame Frühstück bringen die Teilnehmerinnen landesspezifische Speisen mit. Getränke werden gestellt. Während der Veranstaltung werde es einen Rückblick auf den „One Billion Rising“-Aktionstag gegen Gewalt an Frauen geben und die neue Ausgabe des Kochbuches „Vielfalt entdecken“ gemeinsam vorbereitet.

Das Frauenfrühstück wird von der Stadtverwaltung, dem Büro für Vielfalt und Chancengleichheit und dem Frauenhaus Eisenach organisiert. Die weiteren Termine sind am 19. März, 16. April, 21. Mai, 18. Juni, 17. September, 15. Oktober, 19. November und 17. Dezember.

Beim nächsten Interkulturellen Frauenfrühstück wird auch über den „One Billion Rising“-Aktionstag gesprochen. © Funke Medien Thüringen | Dirk Bernkopf

Helfer für Katholikentag gesucht

Vom 29. Mai bis 2. Juni findet in diesem Jahr der Katholikentag in Erfurt statt. Die Veranstalter freuen sich über viele ehrenamtliche Helfer bei der Ausrichtung und weisen darauf hin, dass die Anmeldung für Helfer nur noch bis zum 29. Februar möglich ist. Wer auf auf freiwilliger Basis das Fest unterstützen möchte, kann sich unter katholikentag.de/helfen registrieren lassen.

Interessierte Menschen können auch schon Tickets erwerben, bis zum 24. März gibt es einen exklusiven Frühbucherrabatt.

Baumschnitt in Eisenach sorgt für Einschränkungen

Entlang der Bundesstraße 19 – zwischen Hoher Sonne und Prinzenteich – fällt der Thüringen-Forst in der Zeit vom 19. Februar bis 7. April Bäume. Daher müsse die Straße im genannten Bereich stückweise halbseitig gesperrt werden. Ampeln regeln den Verkehr, es gilt Tempo 50.

Die Henkelsgasse in Eisenach ist am 21. Februar ganztägig (etwa von 7.30 bis 15 Uhr) voll gesperrt. Dort werden die Platanen entlang der Straße beschnitten. Der Gehweg wird teilweise für den Einsatz eines Hubsteigers gesperrt.