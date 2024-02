Eisenach. Die Unterhaltungs-Show eine Woche vor dem großen Umzug ist ausverkauft

Die Sommergewinnszunft teilt mit, dass bereits jetzt beide Kommersch-Abende in der Werner-Aßmann-Halle ausverkauft sind. Weder im Vorverkauf in der Tourist-Information am Markt noch für die Abendkasse habe man für die beiden Termine am 1. und 2. März noch Tickets vorrätig. Die Kommersch-Abende sind der launige Aufgalopp mit Tanz, Gesang, Witz für den dann eine Woche später, am 9. März, durch die Eisenacher Innenstadt führenden großen Sommergewinns-Umzug.

red