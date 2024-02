Peter Rossbach über einst und jetzt, über früher und heute

Ich bin ja jetzt in einem Alter, in dem ich mich zu meinem eigenen Schrecken ab und an sagen höre: „Früher war es ja so und so.“ Früher haben wir uns geschworen, dass wir so einen Alte-Leute-Kram nie sagen werden, weil das peinlich ist. Finde den Fehler.