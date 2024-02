Jensen Zlotowicz über eine verdammt späte Erkenntnis

Namen sind angeblich Schall und Rauch. Aber ganz so ist es doch nicht. „Ist da nicht der Gunter dabei“, meinten zwei Eisenacherinnen beim unerwarteten Treffen mit Eisenachern fernab der Heimat in den österreichischen Bergen. Das Zufallstreffen unter zehntausenden Skifahrern und Snowboardern oberhalb von Flachau wurde ein freudiges Plauderereignis. Einen Gunter haben wir aber nicht in unserer Gruppe, entgegne ich auf ihre Vermutung.