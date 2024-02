Eisenach. In beiden Häusern der Lehranstalt in Eisenach gibt es Informationen und Gespräche

Am Samstag, 24. Februar, findet in beiden Gebäuden des Eisenacher Ernst-Abbe-Gymnasiums (Haus I in der Wartburgallee 60 und Haus II am Theaterplatz 6) jeweils von 10 bis 13 Uhr der diesjährige Tag der offenen Tür statt. Neben den Unterrichtsfächern werden die Schwerpunkte des Schulprofils, Mitmachaktionen, Fotos zur Schulgeschichte und auch der außerunterrichtliche Bereich vorgestellt.

Außerdem werden Eltern und Schülerinnen sowie Schüler bei Bedarf zu den Anmeldeformalitäten beraten. Schüler, Lehrkräfte sowie der Vorstand des Schulfördervereins freuen sich auf interessante Gespräche mit zukünftigen sowie ehemaligen Abbeanern.

Vom Donnerstag, 7. März, bis zum Mittwoch, 13. März, schließt sich am Ernst-Abbe-Gymnasium die Anmeldewoche für das kommende Schuljahr an. Dafür ist das Sekretariat im Haus I in der Wartburgallee 60 zu folgenden Zeiten besetzt: Donnerstag von 8 bis 18 Uhr; Freitag, Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils 8 bis 14 Uhr und Samstag 8 bis 11 Uhr.

Auf der Schulhomepage sind unter „Aktuelles/Termine“ und „Anmeldung“ das Programm für den Tag der offenen Tür und die für die Anmeldung notwendigen Unterlagen zu finden: www.ernstabbegymnasium.de