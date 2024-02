Eisenach. Die Bundesvorsitzende bereist die Wartburgstadt für mehrere Tage. Zwei Termine für Bürgergespräche

Die Bundesvorsitzende der SPD, Saskia Esken, besucht in der kommenden Woche die Wartburgstadt Eisenach. Neben Arbeitsgesprächen an der Dualen Hochschule, mit den Naturfreunden, dem TAM sowie im Kunstpavillon sind auch Besuche auf der Wartburg und bei Opel vorgesehen. Am Montag, 26. Februar, wird Esken zudem ab 19.30 Uhr in der Gedenkstätte „Goldener Löwe“ in der Marienstraße bei einem öffentlichen Diskussionsabend mit Thüringens Innenminister Georg Maier und der heimischen Bundestagsabgeordneten Tina Rudolph zu erleben sein. Am Dienstag, 27. Februar, beleuchtet sie ebenfalls öffentlich unter dem Titel „Bericht aus Berlin“ ab 19 Uhr im Goldenen Löwen mit Tina Rudolph die aktuelle Arbeit im Bundestag.