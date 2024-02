Eisenach. Start in die neue Flohmarkt-Saison. Über 70 Händler erwarten auf der Eisenacher Spicke viele neugierige Besucherinnen und Besucher

Der Start in die neue Saison ist gelungen, allerdings hofft Veranstalterin Ivonne Lange für die kommenden Flohmärkte auf dem Eisenacher Festplatz Spicke mit dem Ansteigen der Temperaturen auch auf eine steigende Anzahl an Händlern. Aber mit über 70 Anbietern war sie für die Premiere im Jahr 2024 schon durchaus zufrieden. Und diese Händler boten wieder alles, was so ein Flohmarkt eben zu bieten hat und bieten muss: Trödel in fast allen Varianten, von Spielzeug bis Geschirr, von Schallplatten bis Haushaltswaren, von Briefmarken und Münzen bis Werkzeug. Die Neugierigen kamen reichlich und eine Bratwurst gab es bei Bedarf auch. Nächster Termin für den Flohmarkt auf dem Eisenacher Festplatz Spicke ist der 6. April.