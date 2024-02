Eisenach. Mitglieder der BI Thälmann-Viertel erinnern bei einer Kundgebung auf dem Markt an die Baumfällungen im Wohnquartier vor etwa einem Jahr

Am Eisenacher Rathaus ertönten am Dienstag Kettensägegeräusche aus dem Lautsprecher. Die Bürgerinitiative Thälmann-Viertel erinnerte bei einer Aktion auf dem Markt an die Fällung von 18 mitunter großen Bäumen Ostern 2023 im Wohnquartier im Zuge des mittlerweile im Bau befindlichen sozialen Wohnungsbauprojektes der Städtischen Wohnungsgesellschaft.