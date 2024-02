Eisenach. Norman Meißner über den richtigen Moment in Eisenach, der zum Leinwandidol führt

Vor genau 45 Jahren flimmerte die siebenteilige Kinderserie „Spuk unterm Riesenrad“ erstmals über die Röhrenfernseher „Color 20“, „Chromat“ oder „Colortron“ in viele DDR-Wohnstuben. Seither haben sich Generationen von Kindern über Hexe, Riese, Rumpelstilzchen, Tammi und Opa Albert köstlich amüsiert. So verwundert es nicht, dass dem überaus großen Erfolg eine Neuauflage in Form eines Kinofilms folgt. Für die moderne Adaption hebt sich am heutigen Tag in den Lichtspieltheatern der Premierenvorhang. In der 2024er-Verfilmung von „Spuk unterm Riesenrad“ mischt eine Schauspielerin mit, die in der Wartburgstadt keine Unbekannte ist.